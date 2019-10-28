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’den son dakika ve kuvvetli yağış uyarısı! 28 Ekim bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü’nden son dakika uyarısına göre, yurt geneli birçok ilde kuvvetli yağışlar olacak. Yeni haftanın ilk gününde Doğu ve Güneydoğu illerimizde yağışlar etkisini gösterecek. Vatandaşlar dışarı çıkmadan önce ‘’ Bugün hava nasıl olacak?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Hal böyle olunca İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il hava durumu merak edilir oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı bilgisi geldi. Pazartesi 28 Ekim sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika hava durumu raporu sizlerle…

Giriş Tarihi: 28.10.2019 07:21 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 08:03
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kuvvetli yağış uyarısı! 28 Ekim bugün hava nasıl olacak?

'den gelen son dakika hava durumuna göre yurdumuzda kuvvetli sağanak yağışlar etkisini gösterecek. MGM'nin güncel sitesinde İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il raporu yayınlandı. Ekim ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde vatandaşlar dışarı çıkmadan önce '' Bugün hava nasıl olacak?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Haberimizde, Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna ve il il sıcaklık değerlerine bakabilir, hava durumuna ilişkin son dakika bilgilerini okuyabilirsiniz.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI (28 EKİM PAZARTESİ)

Haberimizin devamında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni haftaya ilişkin yayınlanan raporu ve il il sıcak değerlerini bulabilirsiniz.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kuvvetli yağış uyarısı! 28 Ekim bugün hava nasıl olacak?
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