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hırsızlarına böyle engel oldu

Kağıthane'de kaldırıma park edilen motosikleti çalmaya çalışan hırsızlara bir vatandaş engel oldu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İdris Patlı, "Korkmadan üzerlerine gittim, kendimi düşünmedim, o an sadece motosikleti kurtarmak istedim. O gün, o motosikletin sahibinin acı yaşamasına engel oldum" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.10.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 10:53
Motosiklet hırsızlarına böyle engel oldu

Olay geçen hafta Kağıthane Hamidiye Mahallesi Hasdal Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Cihangir Erkan motosikletini kaldırıma park etti. Motosikletle gelen 2 kişi, Cihangir Erkan'ın motosikletinin önce disk, ardından direksiyon kilidini kırarak götürmeye çalıştı. O sırada durakta otobüs bekleyen İdris Patlı, Cihangir Erkan'ın motosikletinin çalındığını anladı ve hırsızlara müdahale etti. Patlı motosikleti götürmeye çalışan hırsızın üstüne atladı. Şüpheli Patlı'nın elinden kurtulmayı başarırken, hırsızlar geldikleri motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.

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Motosiklet hırsızlarına böyle engel oldu
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