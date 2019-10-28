Motosiklet hırsızlarına böyle engel oldu

Olay geçen hafta Kağıthane Hamidiye Mahallesi Hasdal Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Cihangir Erkan motosikletini kaldırıma park etti. Motosikletle gelen 2 kişi, Cihangir Erkan'ın motosikletinin önce disk, ardından direksiyon kilidini kırarak götürmeye çalıştı. O sırada durakta otobüs bekleyen İdris Patlı, Cihangir Erkan'ın motosikletinin çalındığını anladı ve hırsızlara müdahale etti. Patlı motosikleti götürmeye çalışan hırsızın üstüne atladı. Şüpheli Patlı'nın elinden kurtulmayı başarırken, hırsızlar geldikleri motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.