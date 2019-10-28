Son dakika haberi: Müge Anlı’da Gülümser Bulut cinayeti aydınlanıyor! Gülümser Bulut’un katili kızı mı akrabası mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında haftalardır çözülmeye çalışılan Gülümser Bulut cinayeti ile ilgi son dakika gelişmeleri izleyenleri şoke etmeye devam ediyor. Yaşlı kadının cesedi kızı ve bir akrabası tarafından çekyatın altında naylonla sarılı bir halde bulunmuştu. Şüpheli ifadeleri nedeniyle Gülümser Bulut'un kızı Hatice Ayhan 9 ay ceza evinde kalmıştı. Halen çözülememiş olan bu korkunç olayla ilgili tüm oklar Hatice Ayhan ve öldürülen kadının akrabası Hacer Huy isimli iki kadına döndü. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği bu olayla ilgili her dakika farklı bir flaş gelişme yaşanıyor ve programın izleyicileri şoke oluyor. Peki, Gülümser Bulut'un katili kızı mı yoksa akrabası mı? İşte yaşanan Gülümser Bulut Cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri!

GÜLÜMSER BULUT CİNAYETİNDE SON DURUM

Cesedi çekyatın altında bulunan yaşlı kadının cinayetine ilişkin son dakika gelişmeleri haberimizin devamında!