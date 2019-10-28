New York’ta ‘Papatya’ açacak

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'nınBodrum ilçesinde 2007'de dünyaya gelen ve müziğe yeteneği 3 yaşındayken anaokulu öğretmenleri tarafından fark edilen Papatya Biter, piyano eğitimi görmeye başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı sınavını 9 yaşında kazanarak konservatuvar öğrencisi olan Papatya, Doktor Öğretim Üyesi Demet Eytemiz'in piyano sınıfında eğitimine devam ediyor. 19-20 Ekim'de Viva Music Vakfı'nca Alanya'da düzenlenen 17. Uluslararası Klasik Müzik Yarışması'nda 3'üncülük elde ederek ABD'nin New York kentindeki dünyaca ünlü sanat merkezi Carnegie Hall'da sahne almaya hak kazanan 12 yaşındaki Papatya, "Orası çok önemli bir yer ve bir Türk olarak orada sahne almak gurur verici" dedi.