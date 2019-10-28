ÖGG sınav soruları yayımlandı! 84. dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar EGM tarafından sınav kağıtlarının erişime açılmasının ardından bu sorunun yanıtını aramaya başladı. Özel güvenlik kadrolarında istihdam edilerek çalışma hayatını bu alanda sürdürmek isteyen adayların, şu aşamada süreç ile ilgili en çok araştırdıkları konu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı. İşte detaylar…

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sınav sonuçları 8 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak.

ÖZEL GÜVENLİK SORULARI VE CEVAPLARI YAYINDA

20 Ekim'de yapılan ÖGG 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları ve cevapları erişime açıldı.

ÖZEL GÜVENLİK SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ