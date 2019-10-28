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ÖGG sınav soruları yayımlandı! 84. dönem Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

istihdamı gerçekleştirilmek üzere 20 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen 84. Temel Eğitim 60. Yenileme Eğitim Sınavı’nın ardından ilerleyen süreçte adaylar ile sınav soruları paylaşıldı. ’nin internet sitesinden sınav sorularını inceleyen adaylar, sınav esnasında yaptıkları işaretlemelere göre sınav puanları hakkında bilgi sahibi olma fırsatını elde etti. Sınav sorularının adaylar ile paylaşılmasının ardından adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye koyuldu. İşte 84. dönem Özel Güvenlik Sınavı Sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 28.10.2019 14:43 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 14:44
ÖGG sınav soruları yayımlandı! 84. dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar EGM tarafından sınav kağıtlarının erişime açılmasının ardından bu sorunun yanıtını aramaya başladı. Özel güvenlik kadrolarında istihdam edilerek çalışma hayatını bu alanda sürdürmek isteyen adayların, şu aşamada süreç ile ilgili en çok araştırdıkları konu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı. İşte detaylar…

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sınav sonuçları 8 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak.

ÖZEL GÜVENLİK SORULARI VE CEVAPLARI YAYINDA

20 Ekim'de yapılan ÖGG 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları ve cevapları erişime açıldı.

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