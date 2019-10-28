Osman Gazi Türbesi’nin sanduka örtüsü işleniyor

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OsmanGazi Türbesi'nin eskiyen Maraş işi sanduka örtüsü, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'nün usta öğreticilerinin elinde aslına uygun olarak yeniden işleniyor. Yürütülen çalışmalarla, sarayda yapıldığı ve 200 yıla yakın geçmişi olduğu belirlenen örtü, ustalar tarafından titizlikle işlenerek kent belleğine kazandırılıyor. Sadece üzerindeki desenlerin bir yıl süren çalışmayla okunarak yapım tekniklerinin belirlendiği örtü, tamamlandığında eskisiyle değiştirilerek gelecek nesillere de ulaştırılacak. Enstitünün El Sanatları Bölümü Şefi Güleser Sencar, "Osman Gazi türbe örtüsünü 3 yıldır çalışıyoruz ama bu 3 yılın bir yılı tamamen desenin okunması ve altyapısının çözülmesiyle geçti. Aktif olarak 1.5 yıldır artık formülleri çözerek işlemeye geçmiş bulunuyoruz" diye konuştu.