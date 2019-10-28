Otizmli Taylan’dan ‘mutlak’ başarı

Antalya'da "mutlak kulak" olarak adlandırılan, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi otizmli Taylan Hartavi, azim dolu başarı hikayesiyle görenleri şaşırtıyor. Çevresine göre, Taylan'ı yaşıtlarından ayıran tek fark 2.5 yaşındayken atipik otizm teşhisi konulması. Taylan'ın hayatı, henüz 12 yaşındayken bir öğretmenin dikkati sayesinde değişti. Öğretmenin girişimleriyle Taylan'ın literatürde "mutlak kulak" olarak adlandırılan ve nadir rastlanan, "müzik dehası" özelliğine sahip olduğu belirlendi. O günden sonra emekli hemşire Fadime ile mühendis Ramazan Hartavi çifti, otizmlilerin de neler başarabileceğini göstermek için çocuklarının gelişimi adına var güçleriyle çalıştı. Yeteneğiyle Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanan Taylan, buradan da başarıyla mezun oldu. YKS'de 115 puan alan Taylan, engelliler için olan 110 baraj puanını aşarak Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın yetenek sınavlarına girdi. Yeterli puan alarak üniversitenin de kapısını aralayan Taylan, katıldığı bazı uluslararası yarışmalarda da derece elde etti.

Bizim Taylan'ımız neden Mozart olmasın

GÜRER AYKAL İLE AYNI SAHNEDE

Annesiyle gittiği üniversitede lisans eğitimi alan, keman, piyano, viyola, bağlama ve gitar çalabilen Taylan, öğretmenlerinin desteğiyle müzik alanında kendisini geliştirmeye çalışıyor. Antalya Uluslararası Piyano Festivali'nde dünyaca ünlü şef Gürer Aykal ile aynı sahneyi paylaşan 20 yaşındaki Taylan, derslerine çok çalışarak üniversiteyi kazandığını ifade etti. Müziğin kendisini mutlu ettiğini aktaran Hartavi, "Hayalim Fazıl Say gibi başarılı bir piyanist olmak" dedi.