Son dakika haber: İstanbul’da vahşet: Sevgilisini taciz eden komşusunu canice öldürdü!

İstanbul'un Bakırköy ilçesinden gelen son dakika haberine göre Ali Malkara isimli adam sevgilisini taciz ettiğini ileri sürdüğü Hüseyin Seyman'ı (85) öldürdü. Olay, geçtiğimiz pazar günü piknik bahanesiyle Silivri'de dayısının evinin yanındaki bahçeye götürmesiyle başladı. 85 yaşındaki Hüseyin Seyman'ı canice başından vurarak öldüren adam cesedi dayısının evindeki bahçeye gömdü. Yaşlı adamın ailesi kayıp başvurusunda bulununca çok sayıda polis ekibi olaya el attı. Şüpheli Ali Malkara ise sevk edildiği adliyede işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İstanbul'da vahşet! Sevgilisini taciz eden komşusunu canice öldürdü!

İddiaya göre, zanlı Ali Malkara sevgilisini taciz ettiğini iddia ettiği Hüseyin Seyman ile pikniğe gitme bahanesiyle Bakırköy'de buluştu ve Silivri'de dayısının evinin yanındaki bahçeye götürdü. Burada Hüseyin Seyman'ı başından tabancayla vurarak öldüren Malkara, Seyman'ın cesedini bahçeye kazdığı çukura gömdü. Yaşlı adamın ailesi ise Seyman için kayıp başvurusunda bulundu.