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haber: ’da vahşet: Sevgilisini taciz eden komşusunu canice öldürdü!

’dan gelen haberi korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Ajanslardan gelen bilgiye göre, isimli adam, 85 yaşındaki ’ı tabancayla başından vurarak ölümüne sebep oldu. İstanbul’un Bakırköy ilçesinde yaşanan olayda, Ali Malkara sevgilisinin 85 yaşındaki Hüseyin Seyman tarafından taciz edildiğini iddia etti. Ardından Hüseyin Seyman’a hain tuzak kurarak Silivri’ye piknik yapma bahanesiyle dayısının evine getirdi ve burada korkunç cinayetini işledi. Seyman’ı başından tabancayla vurdu. Cesedini ise canice bahçeye gömdü. İşte son dakika haberinin detayları

Giriş Tarihi: 28.10.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 09:31
Son dakika haber: İstanbul’da vahşet: Sevgilisini taciz eden komşusunu canice öldürdü!

'un Bakırköy ilçesinden gelen haberine göre isimli adam sevgilisini taciz ettiğini ileri sürdüğü 'ı (85) öldürdü. Olay, geçtiğimiz pazar günü piknik bahanesiyle Silivri'de dayısının evinin yanındaki bahçeye götürmesiyle başladı. 85 yaşındaki Hüseyin Seyman'ı canice başından vurarak öldüren adam cesedi dayısının evindeki bahçeye gömdü. Yaşlı adamın ailesi kayıp başvurusunda bulununca çok sayıda polis ekibi olaya el attı. Şüpheli Ali Malkara ise sevk edildiği adliyede işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İstanbul'da vahşet! Sevgilisini taciz eden komşusunu canice öldürdü!

İddiaya göre, zanlı Ali Malkara sevgilisini taciz ettiğini iddia ettiği Hüseyin Seyman ile pikniğe gitme bahanesiyle Bakırköy'de buluştu ve Silivri'de dayısının evinin yanındaki bahçeye götürdü. Burada Hüseyin Seyman'ı başından tabancayla vurarak öldüren Malkara, Seyman'ın cesedini bahçeye kazdığı çukura gömdü. Yaşlı adamın ailesi ise Seyman için kayıp başvurusunda bulundu.

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Son dakika haber: İstanbul’da vahşet: Sevgilisini taciz eden komşusunu canice öldürdü!
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