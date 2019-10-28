Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetine yönelik kan donduran görüntüler! Milyonları ekrana kilitledi

Son dakika: canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetine yönelik kan donduran görüntüler! Milyonları ekrana kilitledi

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'te, naylonlanarak kefenlenmiş hâlde vahşice öldürülen 67 yaşındaki Gülümser Bulut cinayetine yönelik son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz Cuma günü, Gülümser Bulut cinayetinde de bir numaralı şüpheli olarak görülen Yunus Kahraman canlı yayında flaş açıklamalarda bulunmuş ve olayı bambaşka bir boyuta taşımıştı. Programın bugünkü yayınında ise, avukatların söz düellosu yaşandı. Yunus Kahraman'ın avukatı olan Ufuk Mansuroğlu, Gülümser Bulut cinayetine ilişkin kan donduran olay yeri fotoğraflarını gösterdi. Mansuroğlu'nun gösterdiği fotoğraflar, milyonları ekran başına kilitledi. Peki, Gülümser Bulut'u kim, neden öldürdü? İşte, 28 Ekim 2019 Pazartesi günü ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 19:50 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 19:51
Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetine yönelik kan donduran görüntüler! Milyonları ekrana kilitledi

ile Tatlı Sert programında, bugün de Gülümser Bulut cinayetinin üzerine gidilmeye devam edilirken canlı yayında çok önemli son dakika gelişmeleri yaşandı. Anlı'nın ekibi, geçtiğimiz Cuma günü yaşlı kadının katil zanlısı olarak değerlendirilen Yunus Kahraman'a ulaşmış ve iddialara açıklık getirmesini istemişti. Yunus Kahraman'ın açıklamalarının ardından ise, olay bambaşka bir boyuta taşınmıştı. Yapılan açıklamaların akabinde bugün, olayların tarafları olan Yunus Kahraman ve Hatice Ayhan karşı karşıya geldi. Kahraman'ın avukatı olan Ufuk Mansuroğlu, canlı yayında olay anına ilişkin kan donduran fotoğrafları gösterirken; stüdyoda olanlar ve ekranların karşısındaki milyonlar adeta buz kesti.

GÜLÜMSER BULUT CİNAYETİNİN KAN DONDURAN OLAY YERİ FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİ

Programın 28 Ekim 2019 Pazartesi, yani bugünkü canlı yayınında da olay derinlemesine incelenmeye devam edildi ve 'Gülümser Bulut'u kim ve neden öldürdü?' sorusuna yanıt aranmaya çalışıldı. En önemli şüpheli olarak görülen Yunus Kahraman'un avukatı tarafından kan donduran olay yeri fotoğrafları milyonlara gösterildi.

İşte, 28 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınındaki son dakika detayları...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetine yönelik kan donduran görüntüler! Milyonları ekrana kilitledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN