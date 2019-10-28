Türkiye’ye siber saldırı mı var? İki büyük kurumdan siber saldırı açıklaması! Siber saldırı nedir?

Dün gerçekleşen siber saldırının ardından Garanti Bankası internet ve mobil şubesine erişim sağlanamadı. İnternet ve mobil şubeye giriş aşamasında sıkıntı yaşayan vatandaşlar siber saldırı mı var sorusuna yanıt aramak için arama motorlarında araştırma yapmaya koyuldu. Aynı zamanda Türk Telekom'un internet hizmetinde aksamalara da sebep olan siber saldırının DDOS türünde bir saldırı olduğu belirlendi. Söz konusu DDOS saldırısı, sunucuda aşırı yoğunluk yaratarak sisteminin çalışamaz hale gelmesine sebep oluyor. İki kurum da bu saldırının ardından aksayan hizmetler ile ilgili açıklama yaparak müşterilerinin soru işaretlerini giderdi. İşte söz konusu kurumlar tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte siber saldırı nedir sorusunun yanıtı…

GARANTİ BANKASI: SORUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Garanti Bankası tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, "Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz" ifadesi kullanıldı. Garanti Bankası'nın mobil şubesinde sıkıntı devam ediyor.

TÜRK TELEKOM: SİBER GÜVENLİK UZMANLARIMIZ MÜDAHALE ETTİ

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada ise saldırının bertaraf edildiği bildirilirken, "Saldırı, Türkiye'nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom'un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur.

Ülkemizin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir" açıklaması yapıldı.

SİBER SALDIRI NEDİR?

Sibernetik kökeninden gelen siber terimi, ilk olarak 1958 yılında, canlılar ve/veya makineler arasındaki iletişim disiplinini inceleyen Sibernetik biliminin babası sayılan Louis Couffignal tarafından kullanılmıştır. İnterneti anlatan sanal âlem ve siber âlem kavramlarının ikisi de doğru birer önermedir. İnternet, iletişim yöntemi açısından siber, yarattığı ortam açısından sanaldır. Siber saldırı ise DDOS başta olmak üzere farklı yollarla internet üzerinden yapılan saldırılara deniyor. Örneğin yüzlerce, binlerce ve hatta on binlerce bilgisayarın birleşip tek bir sistemi hedef almasıyla DDOS saldırısı meydana geliyor ve pek çok internet sitesi geçici de olsa erişime kapanabiliyor.