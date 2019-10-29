29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2019! Türk Bayraklı ve resimli Atatürk'ün Cumhuriyet mesajları ile sözleri!

Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili söylediği sözler bu yılda paylaşım rekoru kırmaya başladı. "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözü ise bunların başında yer alıyor. 29 Ekim'e gelirken, tüm yurtta son hazırlıklar da tamamlandı. Cumhuriyet Bayramı'nın anlamı ve önemi şarkılar, şiirler ve çeşitli etkinlikler yapılarak belirtilecek. 29 Ekim 2019 Cumhuriyet Bayramı ile ilgili mesajları ve sözleri birçok seçenek ile buradan bulabilirsiniz. Kısa, Uzun ve Resimli 29 Ekim mesajları için ayrıntıları inceleyiniz.

GOOGLE'DAN TÜRK BAYRAKLI DOODLE ÇALIŞMASI!

Küresel arama motoru olan Google'ın ana sayfasını açan kullanıcılar, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun' başlıklı Türk Bayraklı bir Doodle çalışması ile karşılaşıyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

29 Ekim Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı için sosyal medyada da birçok paylaşım yapılmaya başladı. Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili söylediği sözler ve 29 Ekim mesajları sizler için derledik.

ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ

İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri ve 29 Ekim mesajları;