Antika çarşısında darp davası

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İstanbulFatih'te antikacılar davalık oldu. 214 dükkanın bulunduğu Horhor Antikacılar Çarşısı'nın 20 yıllık başkanı Metin Özkaya (58), aidat ödemediği için icraya verilen çarşı esnafı Osman Gürsoy ve adamlarınca darp edildiği iddiasıyla Gürsoy'a tazminat davası açtı.Geçen yıl yaşanan olayda iddiaya göre çarşıda iki dükkanı olan Osman Gürsoy aidatlarını uzun süre ödemedi. Metin Özkaya da Gürsoy aleyhine icra takibi başlattı. Gürsoy bu kez Özkaya'yı tehdit etti. En son 27 Ağustos 2018 günü çarşıda Metin Özkaya ile Osman Gürsoy'un kız kardeşi Ayşegül Gürsoy arasında sözlü tartışma çıktı. Osman Gürsoy da yanındaki üç adamıyla birlikte iş hanını basarak Metin Özkaya'yı tüm çarşı esnafının gözü önünde sopayla darp etti.Saldırıda yaralanan ve depresyona giren Metin Özkaya, aylarca tedavi gördü. Özkaya'nın avukatı, "Müvekkilim 57 yaşından sonra depresyon ilaçları kullanmaya başlamıştır. Yaklaşık 20 yıldır çarşıda fedakarca yöneticilik yapan müvekkilim, bu saldırıdan dolayı tüm esnafın önünde küçük düşürülmüş, gururu ve onuru kırılmıştır. 50 bin lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz" dedi. Ayrıca Osman Gürsoy ile Ayşegül Gürsoy aleyhine 2 ay süreyle mahkemeden korunma kararı alındı. Osman Gürsoy ise aidat ödemelerini aksatmadığını, davacıyla aralarında eskiye dayalı bir husumet bulunduğunu belirterek davanın reddini istedi.