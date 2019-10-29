Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri! Ulu Önder M. Kemal Atatürk: Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz!

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları büyük mücadeleler verip 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'i ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü olan 29 Ekim'i mesajlarla ve sözlerle kutlamak isteyenler için Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı sözlerini araştırmaya başladı. 29 Ekim'den bir gün önce Mustafa Kemal Atatürk bir toplantı yaparak, oradaki insanlara seslendi ve 'Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz' dedi. Milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın simgesi olarak kutlanan milli bayramda sevdiklerinize göndermek isteyeceğiniz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri ve mesajları haberimizde derlendi. İşte en güzel ve anlam dolu Atatürk'ün 29 Ekim Cumhuriyet ilanı sözleri

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EN GÜZEL CUMHURİYET BAYRAMI SÖZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

EN GÜZEL VE EN ÇOŞKULU 29 EKİM MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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