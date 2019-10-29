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Atatürk'ün ile ilgili sözleri! Ulu Önder M. Kemal Atatürk: Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz!

Ülkemizde büyük etkinliklerle kutlanacak olan 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi ve bu sene 96. yaşını kutluyor. Bu özel ve anlam dolu günde vatandaşlar Atatürk'ün ile ilgili sözlerini ve mesajlarını araştırmaya başladı. 29 Ekim'den bir gün önce Mustafa Kemal Atatürk bir toplantı yaparak, oradaki insanlara seslendi ve 'Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz' dedi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapacak olanlar en güzel mesajlar ve sözleri yakın dostlarına göndermek istiyor. 29 Ekim mesajları ve sözleriyle alakalı gönderiler hazırlanmaya devam ederken yurdumuzun düşman işgalinden kurtuluşunda mücadele veren aziz şehitlerimiz anılacak. İşte Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri! Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim

Giriş Tarihi: 29.10.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 09:38
Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri! Ulu Önder M. Kemal Atatürk: Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz!

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları büyük mücadeleler verip 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'i ilan etmiştir. 'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü olan 29 Ekim'i mesajlarla ve sözlerle kutlamak isteyenler için Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini araştırmaya başladı. 29 Ekim'den bir gün önce Mustafa Kemal Atatürk bir toplantı yaparak, oradaki insanlara seslendi ve 'Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz' dedi. Milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın simgesi olarak kutlanan milli bayramda sevdiklerinize göndermek isteyeceğiniz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri ve mesajları haberimizde derlendi. İşte en güzel ve anlam dolu Atatürk'ün 29 Ekim Cumhuriyet ilanı sözleri

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EN GÜZEL CUMHURİYET BAYRAMI SÖZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

EN GÜZEL VE EN ÇOŞKULU 29 EKİM MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak Cumhuriyet Bayramı sözlerine ve mesajlarına bakabilir, dilediğinizi seçip yakınlarınıza gönderebilirsiniz...

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Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri! Ulu Önder M. Kemal Atatürk: Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz!
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