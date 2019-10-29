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Çocuğunun gözleri önünde öldürüldü

Giriş Tarihi: 29.10.2019
Çocuğunun gözleri önünde öldürüldü
Kayseri'de 2 çocuk annesi kadın, erkek arkadaşı tarafından çocuğunun gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü. Olay Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Deliçay 2. Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz (40) ile erkek arkadaşı A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A., Tokgöz'ü çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayarak kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyen A.A., polis tarafından gözaltına alındı. Talihsiz kadının cenazesi ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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Çocuğunun gözleri önünde öldürüldü
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