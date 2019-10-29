Çukur 73. bölüm özeti! Çukur son bölümünde neler oldu?

Çukur dizisi son bölümü, her hafta olduğu gibi dün de büyük bir ilgiyle takip edildi. Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, aksiyon ve heyecan dolu sahneleri ile bir kez daha izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başardı. Son bölümde yaşanan tehlike çatışma ile dizinin heyecanı artarken Yamaç ve Vartolu'nun yüzleştiği bazı gerçekler Çukur'daki bütün dengeleri değiştirdi.

ÇUKUR SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Çukur son bölümünde, Vartolu ve Yamaç bir konuşma yapar, bu konuşma esnasında bazı gerçeklerle yüzleşirler. Koçovalıları en zayıf anlarında vurmak isteyen Dağhan ise Murtaza'dan yardım ister. Cumali ve Yamaç ailelerini korumak için son güçlerine kadar mücadele ederken çaresiz kaldıkları bir anda yardımlarına ummadıkları biri koşar.

Koçovalı kadınlar, hapishanedekilerin geri dönmesini heyecanla beklerken Vartolu'nun yapacağı hamle ev halkı arasında tansiyonu yükseltir. Art arda yanlış adımlar atan Akın Koçovalı, Yamaç tarafından kovulunca Çukur'da bütün dengeler değişir.

ÇUKUR KONUSU NEDİR?

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları mahallede uyuşturucu kullanılmasına ve satılmasına asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. "Ölene kadar mutlu" olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.