Cumhuriyet kaç yaşında? Bugün 29 Ekim 2019 Cumhuriyet’in kaçıncı yılı kutlanıyor?

Bağımsızlığımızı dünya devletlerine kabul ettirip egemenliğimize kavuştuktan sonra 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyet ilan edildi. Devletin adı Türkiye Cumhuriyeti olurken Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. O günden bu yana her yıl coşkuyla kutlanan Cumhuriyet'in bugün kaçıncı yılı?

CUMHURİYET KAÇ YAŞINDA?

29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet'in bugün 96. yılını kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi olarak kurulduğu tarih kabul edilen 29 Ekim'de, ülkemizin yönetim şekli Cumhuriyet olarak belirlendi. Milli birlik ve beraberlik ile toplumsal dayanışmanın simgesi olarak kabul edilen ve Türk ulusu için önemli bir milli bayram niteliği taşıyan Cumhuriyet Bayramı, 2019 yılı itibarıyla 96. kez coşkuyla kutlanıyor.

CUMHURİYET NASIL İLAN EDİLDİ?

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarih olarak her yıl kutlanır. 29 Ekim 1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim şekli Cumhuriyet olarak belirlendi. Türk milleti için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın simgesi olarak kutlanan milli bayramdır. Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim boşluğunun giderilmesi için yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi şart olmuştu ve Mustafa Kemal ile arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye'nin yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğuna karar verdi.