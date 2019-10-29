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’den kan donduran haberi! Tartıştığı kız arkadaşını boğarak öldürdü…

Ölüdeniz’den gelen haberi adeta kan dondurdu. Alınan bilgiye göre 28 yaşındaki Hasan A. İstanbul Maltepe Polis Merkezi’ne giderek olayla ilgili detayları anlattı. Ölüdeniz’in Ovacık mevkisinde kiraladığı villaya kız arkadaşı ile birlikte giden Hasan A.’nın genç kızı boğarak öldürdüğü iddia edildi. Hasan A. polise giderek olayı itiraf etti. Olay yerine giden polisler korkunç manzara ile karşılaştı. İşte son dakika haberinin detayları…

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.10.2019 07:01 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 07:02
Fethiye’den kan donduran son dakika haberi! Tartıştığı kız arkadaşını boğarak öldürdü…

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre, Hasan A. (28), İstanbul Maltepe Polis Merkezine giderek, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde kiraladığı villada alkolün de etkisiyle kız arkadaşı Asena Ercan'ı (27) boğarak öldürdüğünü iddia etti.

YATAK ODASINA ÖLÜ BULUNDU!

Polis ekiplerinin bilgi verdiği Fethiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, kapıları kilitli villanın balkon kapısını kırarak içeri girdi. Ekipler, üst kattaki yatak odasında Asena Ercan'ı ölü buldu.

Ercan'ın cesedi savcı incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Fethiye’den kan donduran son dakika haberi! Tartıştığı kız arkadaşını boğarak öldürdü…
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