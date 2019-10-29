Fethiye’den kan donduran son dakika haberi! Tartıştığı kız arkadaşını boğarak öldürdü…

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre, Hasan A. (28), İstanbul Maltepe Polis Merkezine giderek, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde kiraladığı villada alkolün de etkisiyle kız arkadaşı Asena Ercan'ı (27) boğarak öldürdüğünü iddia etti.

YATAK ODASINA ÖLÜ BULUNDU!

Polis ekiplerinin bilgi verdiği Fethiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, kapıları kilitli villanın balkon kapısını kırarak içeri girdi. Ekipler, üst kattaki yatak odasında Asena Ercan'ı ölü buldu.

Ercan'ın cesedi savcı incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.