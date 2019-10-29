Genel af yasasında son durum ne? Af yasası çıkacak mı, ceza indirimi kimleri kapsayacak? İşte yanıtı…

Genel af yasası ile ilgili detayları yakından takip eden on binlerce mahkûm aileleri af yasasının çıkacağı tarihi merak ediyor. Genel af yasası ile ilgili Meclis tarafından alınacak karar merakla beklenirken, söz konusu yasanın kimleri kapsayacağı gibi detaylar da merak konusu olyuor. Bazı cezaların infaz sürelerinin kısaltılmasına yönelik alınacak kararı içeren yargı paketine ilişkin çalışmaların yakın bir tarihte tamamlanması bekleniyor.

AF YASASI ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ Mİ?

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Ancak henüz ceza infaz kanunu ile ilgili değişiklik planı henüz Meclis gündemine gelmedi. Yargı reformuyla ilgili konuşan Naci Bostancı düzenlemeyi Eylül ayının sonuna kadar bitirmek istediklerini söyledi. Meclis gündemindeki son durum göz önüne alındığında af yasasının da eylül sonu veya ekimin ilk haftasında onaylanması bekleniyor.

CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ve örgütlü suçlar bu düzenlemeden yararlanamayacak. Bu suçların dışında başka bir suçtan hüküm giymiş olan kişi taslağın yasalaşması halinde infaz süresini tamamladıysa tahliye olabilecek.