Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Genel af yasasında son durum ne? Af yasası çıkacak mı, ceza indirimi kimleri kapsayacak? İşte yanıtı…

Genel af yasasında son durum ne? çıkacak mı, ceza indirimi kimleri kapsayacak? İşte yanıtı…

’de on binlerce mahkûm ve aileleri hükümet kanadından yapılan son dakika açıklamalarını bekliyorlar. Gün içerisinde sıklıkla ‘Genel af yasasında son durum ne’ araştırması yapılıyor. Gündemdeki yerini koruyan ve meclisten çıkacak kararın merakla beklenildiği ile ilgili detayları sizler için hazırladık. Genel af yasasında son durum ne? Af yasası çıkacak mı, ceza indirimi kimleri kapsayacak? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 30.10.2019 07:36
Genel af yasasında son durum ne? Af yasası çıkacak mı, ceza indirimi kimleri kapsayacak? İşte yanıtı…

Genel af yasası ile ilgili detayları yakından takip eden on binlerce mahkûm aileleri af yasasının çıkacağı tarihi merak ediyor. Genel af yasası ile ilgili Meclis tarafından alınacak karar merakla beklenirken, söz konusu yasanın kimleri kapsayacağı gibi detaylar da merak konusu olyuor. Bazı cezaların infaz sürelerinin kısaltılmasına yönelik alınacak kararı içeren yargı paketine ilişkin çalışmaların yakın bir tarihte tamamlanması bekleniyor.

AF YASASI ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ Mİ?

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Ancak henüz ceza infaz kanunu ile ilgili değişiklik planı henüz Meclis gündemine gelmedi. Yargı reformuyla ilgili konuşan Naci Bostancı düzenlemeyi Eylül ayının sonuna kadar bitirmek istediklerini söyledi. Meclis gündemindeki son durum göz önüne alındığında af yasasının da eylül sonu veya ekimin ilk haftasında onaylanması bekleniyor.

CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ve örgütlü suçlar bu düzenlemeden yararlanamayacak. Bu suçların dışında başka bir suçtan hüküm giymiş olan kişi taslağın yasalaşması halinde infaz süresini tamamladıysa tahliye olabilecek.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Genel af yasasında son durum ne? Af yasası çıkacak mı, ceza indirimi kimleri kapsayacak? İşte yanıtı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN