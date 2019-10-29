Hatay'da balık bolluğu

Balık avı sezonunun 1 Eylül'de açılmasıyla birlikte balıkçılar ağlarını denize bırakırken, Hatay'ın Antakya ilçesindeki balık pazarlarında bolluk yaşandığı görüldü. Balıkçılar bereketli bir sezon geçirirken, balık fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 20 civarında artış olduğu gözlendi. Antakya Belediyesi Balıkçılar Çarşısı'ndaki esnaf, geçen yıla göre artan ekonomik maliyet ve gelir gider arasındaki makasın fiyatların yükselmesine neden olduğunu söyledi.

Pazarda 30 yıldır balık satan Remzi Kanatlı, "Elimizde çok balık var. Bu yıl balıklarımız bereketli. Levrek, çupra, hamsi, avcı balığı, mercan, gümüş, somon, barbun, keserbaş gibi balıkları tezgahlarda vatandaşlarımıza sunuyoruz. Geçen yıla göre fiyatlarda yükselme var. Ortalama yüzde 20 civarında bir artış söz konusu. Örneğin çupra geçen yıl 25 liraya satılırken, bu yıl 30 liradan alıcı buluyor. Denizden gümüş, mercan, somon ve çupra çıkarıyoruz. Bereketli bir yıl geçiriyoruz. Somon fiyatları da 18 liradan 24 liraya kadar yükseldi. Şu an levrek, çupra, somon en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor" dedi.

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