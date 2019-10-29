İstanbul’da 29 Ekim bugün açık olan nöbetçi eczaneler hangileri? 29 Ekim'de nöbetçi eczaneler listesi

29 Ekim'in resmi tatil olmasından dolayı eczaneler bugün de görev yapmayacaklar ve yerlerine nöbetçi eczaneler çalışacak. 28 Ekim'in ise yarım gün olmasından kaynaklı olarak saat 13.00'a kadar eczaneler hizmet verecek. İstanbul'da 28 Ekim ve 29 Ekim'de açık olan nöbetçi eczaneler hangileri? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. İşte 28 ve 29 Ekim'de görev yapacak olan nöbetçi eczaneler listesi…

28 EKİM VE 29 EKİM'DE HANGİ ECZANELER GÖREV YAPACAK?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle eczaneler görev yapmayacaklar. Bu sebepten dolayı pek çok vatandaş nöbetçi eczaneler arayışa geçtiler. İşte detaylar…

SAAT 13.00'DAN SONRA NÖBETÇİ ECZANELER AÇIK OLACAK

Saat 13.00'ten sonra ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek ve diğer eczaneler kapalı olacak.

29 EKİM ECZANELER AÇIK MI?

29 Ekim Salı günü tam gün sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

28 EKİM VE 29 EKİM'DE GÖREV YAPACAK OLAN NÖBETÇİ ECZANELER İÇİN TIKLAYINIZ!