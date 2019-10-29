İzmir'de bulunan çocuk cesedi için arkadaşı gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Sarıkaya Mahallesi yakınlarında yol kenarında Alaaddin Ok'un cesedinin bulunmasıyla ilgili Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, incelemelerin ardından Ok'un aynı yaştaki arkadaşı B.E'yi yakaladı.

B.E'nin ifadesinde, arkadaşı ile beraber bindikleri motosikletle telef olan domuza çarpıp kaza yaptığını, Ok'un burada hayatını kaybettiğini, korkup kaçtığını anlattığı öğrenildi.

Gözaltına alınan B.E, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.