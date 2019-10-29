Son dakika: Korkunç aile katliamı! Cani adam boşanmak istiyorum diyen eşini ve çocuklarını katletti...

İddialara göre Tuğba A.'nın boşanmak istediğini söylemesiyle birlikte eşi Samet A. cinnet geçirdi. . 31 yaşındaki Samet A., 29 yaşındaki eşi Tuğba ve 2 yaşındaki kızı Tuana'yı bıçakladı, 11 aylık oğlu Selman'ı ise boğdu. Selman bebek olay yerinde yaşamını yitirdi. Anne ve kızı ise polis ekipleri olay yerine geldikten sonra canlı bulundu. İlkyardım ekibi anne ve kızını hayata döndürmek için büyük bir çaba gösterse de başarılı olamadı. Olayın ardından tutuklanan cani baba Samet A.'nın eşini ve kızını defalarca bıçakladığı öğrenildi.