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MPİ duyurdu: sonuçları 29 Ekim açıklandı! Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste hızlı sorgula

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden bu yana, Milli Piyango çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. MPİ tarafından gerçekleştirilen 29 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte, 29 Ekim ve sıralı tam liste!

Giriş Tarihi: 29.10.2019 20:14 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 20:14
MPİ duyurdu: Milli Piyango sonuçları 29 Ekim açıklandı! Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste hızlı sorgula

Milyonlarca şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 29 Ekim 2019 Milli Piyango çekilişi ile son buldu. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen ve Ekim ayının son büyük çekilişi özelliğini taşıyan Milli Piyango sonuçları ve tüm son dakika haberleri her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'de!

MPİ SIRALI TAM LİSTE SORGULAMA

29 Ekim Milli Piyango çekilişi bu akşam MPİ canlı çekiliş sayfası üzerinden çekildi ve açıklandı!

Milli Piyango çekiliş sonuçlarına sıralı ve tam liste halinde haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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MPİ duyurdu: Milli Piyango sonuçları 29 Ekim açıklandı! Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste hızlı sorgula
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