Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? 29 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı!

Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği Milli Piyango sonuçları için geri sayım başladı. Zengin olmak isteyen vatandaşlar her ayın 9,19 ve 29'nda çekilen Milli Piyango kazandıran numaraları ve bilet sorgulama ekranına ulaşmak istiyor. Bilindiği üzere Her ay 3 kere düzenlediğiyle birlikte, eğer ilgili büyük ikramiyenin olduğu bilet satın alınmamış olursa, bir sonraki çekilişe direkt olarak devredilecektir. Peki 29 Ekim Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte 29 Ekim MPİ bilet sonuçları sorgulama ekranı…

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango sonuçlarını merak eden vatandaşlar, 29 Ekim Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste çekiliş sonuçlarını ilgiyle araştırıyor. Haberimizde 29 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama sayfasına erişebilirsiniz.

Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de başlıyor. Çekiliş, canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden, çekilişin başladığı saat itibariyle izlenebiliyor.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.0 : 41 : 82 : 103 : 174 : 45 : 76 : 47 : 98 : 89