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haberi: ’nın programında cinayeti aydınlanıyor! Yaşlı kadını kızı mı öldürdü?

ATV ekranlarında yayınlanan ile Tatlı Sert programında cinayetinde gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz sene evinde canice öldürülen ve çekyatın içerisine naylon ile sarılarak konulan yaşlı kadının cesedine ulaşılmış ve kızı ifadelerinde yer verdiği şüpheli konuşmalarından dolayı tam 9 ay cezaevinde yatmıştı. Haftalardır programda yer alan konu için şoke eden iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Gözler cesedi çekyatın altında bulan Hatice hanım ve akrabası Hacer hanıma çevrildi. Müge Anlı canlı yayında katili aramaya devam ediyor. Peki, Gülümser Bulut'un katili kızı mı yoksa akrabası mı? İşte ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesindeki diğer detaylar…

Giriş Tarihi: 29.10.2019 08:08 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 08:08
Son dakika haberi: Müge Anlı’nın programında Gülümser Bulut cinayeti aydınlanıyor! Yaşlı kadını kızı mı öldürdü?

ile Tatlı Sert programında haftalardır çözülmeye çalışılan cinayeti ile ilgi gelişmeleri izleyenleri şoke etmeye devam ediyor. Yaşlı kadının cesedi kızı ve bir akrabası tarafından çekyatın altında naylonla sarılı bir halde bulunmuştu. Şüpheli ifadeleri nedeniyle Gülümser Bulut'un kızı 9 ay ceza evinde kalmıştı. Halen çözülememiş olan bu korkunç olayla ilgili tüm oklar Hatice Ayhan ve öldürülen kadının akrabası Hacer Huy isimli iki kadına döndü. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği bu olayla ilgili her dakika farklı bir flaş gelişme yaşanıyor ve programın izleyicileri şoke oluyor. Peki, Gülümser Bulut'un katili kızı mı yoksa akrabası mı? İşte yaşanan ile ilgili son dakika gelişmeleri!

GÜLÜMSER BULUT CİNAYETİNDE SON DURUM

Cesedi çekyatın altında bulunan yaşlı kadının cinayetine ilişkin son dakika gelişmeleri haberimizin devamında!

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Son dakika haberi: Müge Anlı’nın programında Gülümser Bulut cinayeti aydınlanıyor! Yaşlı kadını kızı mı öldürdü?
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