Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler! İşte Ulu Önder Atatürk'ün yeme içme alışkanlıkları

Mustafa Kemal Atatürk, savaşlarla geçen ömründe yeme içme alışkanlıklarına da oldukça titizlikle yaklaşırdı. Atatürk'ün en sevdiği yemekler hakkında çok geniş kapsamlı bilgilere ulaşılamasa da, çevresinde bulunan kişilerin aktardıkları eşliğinde yeme içme alışkanlığı hakkında fikir sahibi olunabiliyor. Öyle ki, aşçısı Halit Atay, Atatürk'ün en sevdiği yemeklerin başında kuru fasulye geldiğini söylemiştir. Bunun yanında, bulgur ile pirinç pilavını da oldukça tercih ettiğini aktarmıştır.

ATATÜRK'ÜN EN SEVDİĞİ YEMEKLER

Prof. Dr. Mahmut Tezcan'ın 2000 yılında düzenlenen I. Uluslararası Atatürk ve Türk Halk Kültürü Sempozyumu'nda sunulan "Atatürk'ün Beslenme Alışkanlığı, Yediği ve Sevdiği Yemekler" başlıklı bildirisinde Atatürk'ün en sevdiği yemekler hakkında fikir edinilebiliyor.

Prof. Dr. Tezcan'ın aktardığına göre, Atatürk yemek düşkünü bir insan değildi. Çok yemek yemeye hem israf hem de sağlığa zararlı bir alışkanlık gözüyle baktığını konuşmalarında ifade ederdi. Sofradan genellikle tam doymadan kalktığı bilinirdi.

1931-1935 yılları arasında Çankaya Köşkü'nün aşçısı olarak görev yapan Halit Atay'ın ifadelerine göre, Atatürk güne çok sade bir kahvaltıyla başlardı. 1 bardak soğuk ayran ya da 1 kase yoğurt ve 1 dilim ekmekten ibaret bu kahvaltının ardından gazetelerini okurken sütlü kahvesini içerdi.

Çok sıkı bir kahve tiryakisi olan Atatürk'ün içtiği kahve miktarının günde 15 fincana kadar çıktığı söyleniyor. Nitekim o günlerden bize kalan birçok fotoğrafında da Atatürk Türk kahvesi içmektedir.

Atatürk'ün çocukluğundan kalma en sevdiği lezzet, annesi Zübeyde Hanım'ın elinden çıkmış olan Selanik usulü ıspanaklı börekti. Atatürk, ara ara mutfaktan bu böreğin yapılmasını ister, böreğini mutlaka ayran eşliğinde tüketirdi. Bu börek için ıspanaklar kuru soğan ve baharatla kavruluyor, sonra da bolca beyaz peynirle karıştırılıyor. Tepsiye serilen kat kat yufkaların arası bu malzemeyle dolduruluyor ve üzerine yine kat kat yufka seriliyor.

EN SEVDİĞİ YEMEK KURU FASULYE İDİ

Atamız'ın en sevdiği yemek ise askeri okullardaki öğrencilik hayatından kalma bir alışkanlıkla etsiz kuru fasulye ya da kendisinin tabiriyle "yağlı fasulye" idi. Her öğün yese kuru fasulyeden bıkmayacağını söylerdi, bu nedenle köşkün mutfağında her saat hazır bir tencere kuru fasulye bulunurdu.

Atatürk kuru fasulyeyi genellikle iki dilim ekmek eşliğinde tüketirdi. Bu ekmekleri de muhakkak ayrana batırarak yerdi.

AYRANI ÇOK SEVERDİ

Aslına bakılırsa ayran Atatürk için olmazsa olmazların başında geliyordu. Kahvaltının ve yemeklerin yanı sıra Atatürk, ikindi vakitlerinde de bir kase ayran içerdi.

Kuru fasulyenin yanında pilav da yemeyi seven Atatürk'ün sevdiği diğer yemekler de karnıyarık ve bamyaydı. Özellikle karnıyarığı da pilavla karıştırıp yemeyi severdi.

Gece geç saatlere kadar çalışan Atatürk'ün bu sırada karnı acıkırsa tercihi yumurtadan yana olurdu. Aşçılarına peynirli omlet ya da sahanda yumurta yaptırırdı.

Tatlıyla pek arası olmadığı bilinen Atatürk'ün arada sırada irmik helvası ve gül reçeli yediği ifade ediliyor.