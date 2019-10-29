Polis memuru eşini ve kayınvalidesini öldürdü

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Mardin'de, polis memuru Seyfullah Çınar, tartıştığı meslektaş eşi Belma Çınar'ı ve kayınvalidesi Ümmühan Güllü'yü, tabancayla vurarak öldürdü. Olay, dün Ömerli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Seyfullah Çınar, kendisi gibi polis memuru olan eşi Belma Çınar ve kayınvalidesi Ümmühan Güllü ile evinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Seyfullah Çınar belindeki tabancayı çıkarıp, eşi ve kayınvalidesine ateş etti. Belma Çınar ve annesi Ümmühan Güllü, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, Seyfullah Çınar'ı gözaltına aldı.