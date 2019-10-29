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'da şüpheli ölüm! Sokakta baygın halde bulundu...

'da sokakta baygın halde bulunan 45 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Durumu şüpheli bulan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli şekilde hayatını kaybeden İbrahim Albayrak 'ın asıl ölüm sebebi otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.10.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 12:52
Samsun'da şüpheli ölüm! Sokakta baygın halde bulundu...

Samsun'da sokakta baygın halde bulunan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. 45 yaşında ve bir çocuk babası İbrahim Albayrak'ın ölümü ekiplere tarafından şüpheli bulundu. Albayrak'ın kesin ölüm sebebi otopsi raporunun sonucunda ortaya çıkacak.

SOKAKTA BAYGIN HALDE BULUNDU

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay ocağı işleten 1 çocuk babası İbrahim Albayrak (45), sokak ortasında baygın halde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim Albayrak, yapılan müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. İbrahim Albayrak'ın ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'da şüpheli ölüm! Sokakta baygın halde bulundu...
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