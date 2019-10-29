Son dakika: Aldığı mandalinayı beğenmeyince dehşet saçtı! Emekli polis memuru hakkında karar çıktı!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen olay son dakika haberi olarak ajanslarda yer aldı. Edinilen bilgiye göre 2017 yılında emekli polis memuru Gürkan Erol aldığı mandalinaları beğenmeyince iki pazarcıya kurşun yağdırmıştı. Olayın yaşandığı yerde bulunan görgü tanıklarının ifadeleri ise şoke etti. Emekli polis memuru Gürkan E., "Beni dövmeye kalktılar. Sopa ile vurmaya başladılar. Kendimi korumak için silahımı çıkarmıştım. Pişmanım. Kendilerinden özür diliyorum" dedi.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Emekli polis memuru iki sene önce aldığı mandalinaları beğenmeyince pazarcılara dehşet saçmıştı. Görgü tanıkları ise yaşanan dehşet anlarını "Durup dururken çıkartım silahını sıktı. Kavga bir kilo mandalina yüzünden çıktı." diyerek anlatmıştı. Mahkeme emekli polis memuru hakkında flaş kararını açıkladı.