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: 'u kızı Hatice mi yeğeni mı öldürdü? 'da ortaya çıkan o "doğum günü" fotoğrafı...

Evinde ölü bulunan cinayeti 'da çözülüyor. Bugünkü gelişmelerine göre Gülümser Bulut'un yeni fotoğrafı ortaya çıktı. 29 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında taraflar karşı karşıya geldi. Bir numaralı şüpheli 'ın avukatı Ufuk Mansuroğlu da Hatice Hanım'ın avuakatı Mehmet Bey de canlı yayında hazır bulundu. Gülümser Bulut'un kefen gibi bir örtüye sarılarak bazanın altına atıldığı ortaya çıktıktan sonra soru işaretleri de arttı. Kefenin iyice sıkıştırıldığı, düzgünce bağlandığı belirlendi bu durumun da cesedin kokusunun çıkmaması için yapıldığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 29.10.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 12:42
Son dakika: Gülümser Bulut'u kızı Hatice mi yeğeni Yunus Kahraman mı öldürdü? Müge Anlı'da ortaya çıkan o doğum günü fotoğrafı...

Hatice'nin 'u öldürme olasılığının olmadığını belirten Avukat Mehmet Bey, gösterdiği fotoğraflarla bu iddiasını yeniledi. Avukat Mehmet Bey'in açıklamaları şu şekilde; "Hatice'nin burada sanık olarak tutuklanmasının tek nedeni; teyzesi Ümmü Gülsüm'ün teşhis edememesi... Eğer ilk gün teşhis edilse tutuklanacak ve Hatice tutuklanmayacaktı." Avukatı Hatice Hanım'ın 9 ay hapiste yattığını anlattı. Algı oluşturulduğunu iddia eden Avukat; Hatice'nin akli dengesinin yerinde olmadığını annesini öldüremeyeceğini belirtirken herkesi şaşırtan fotoğrafı ortaya çıktı!

Yunus Kahraman'ın avukatı Ufuk Mansuroğlu; Hatice'nin cesedi açtığını ifade ederken Gülümser Bulut'un cesedinde parmak izi olduğunu söylerken 155'i arayanın da Ümmü Gülsüm Hanım olduğunu ifade etti.

İŞTE AKILLARA DURGUNLUK VEREN CİNAYETİN DETAYLARI...

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Son dakika: Gülümser Bulut'u kızı Hatice mi yeğeni Yunus Kahraman mı öldürdü? Müge Anlı'da ortaya çıkan o "doğum günü" fotoğrafı...
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