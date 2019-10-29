Son dakika haberi: Fatih'teki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ambulansı çalındı!

Gece saatlerinde yaşanan olay Fatih, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde gece saat 01:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler hastane içinde hasta nakli yapılması için kullanılan 34 VZ 6202 plakalı ambulansı park alanından çaldı. Ambulansın çalındığını gören görevli durumu güvenlik görevlilerine haber verdi. Bu sırada şüphelilerin çaldığı ambulans otoparktan çıkış yaptı.

Güvenlik görevlileri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastane yetkililerinden bilgileri alan polis ekipleri çalınan ambulansın kaçış güzergahlarında önlem aldı. Polis ekipleri İstanbul genelinde ambulansı çalanları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Öte yandan cadde üstünde park halindeki bir ambulansta da polis ekipleri inceleme yaptı ancak çalınan ambulansın park halindeki ambulans olmadığı anlaşıldı.