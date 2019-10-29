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Son Dakika haberler | 'un doğum günü fotoğrafı ortalığı karıştırdı! Yaşlı kadının katili Hatice mi Yunus mu?

canlı yayınında ortaya çıkan ve 'nin konuştuğu cinayeti hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün canlı yayında yaşanan yeni gelişmelere göre Gülümser Bulut'un yeni fotoğrafı ortaya çıktı. 29 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında taraflar karşı karşıya geldi. Bir numaralı şüpheli Yunus Kahraman'ın avukatı Ufuk Mansuroğlu da Hatice Hanım'ın avukatı Mehmet Bey de canlı yayında hazır bulundu. Gülümser Bulut'un kefen gibi bir örtüye sarılarak bazanın altına atıldığı ortaya çıktıktan sonra soru işaretleri de arttı. Kefenin iyice sıkıştırıldığı, düzgünce bağlandığı belirlendi bu durumun da cesedin kokusunun çıkmaması için yapıldığı iddia edildi. İşte son dakika haberinden çarpıcı detaylar!

Giriş Tarihi: 29.10.2019 19:40 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 19:40
Son Dakika haberler | Gülümser Bulut'un doğum günü fotoğrafı ortalığı karıştırdı! Yaşlı kadının katili Hatice mi Yunus mu?

Hatice'nin 'u öldürme olasılığının olmadığını belirten Avukat Mehmet Bey, gösterdiği fotoğraflarla bu iddiasını yeniledi. Avukat Mehmet Bey'in açıklamaları şu şekilde; "Hatice'nin burada sanık olarak tutuklanmasının tek nedeni; teyzesi Ümmü Gülsüm'ün teşhis edememesi... Eğer ilk gün teşhis edilse Yunus Kahraman tutuklanacak ve Hatice tutuklanmayacaktı." Avukatı Hatice Hanım'ın 9 ay hapiste yattığını anlattı. Algı oluşturulduğunu iddia eden Avukat; Hatice'nin akli dengesinin yerinde olmadığını annesini öldüremeyeceğini belirtirken herkesi şaşırtan son dakika fotoğrafı ortaya çıktı!

Yunus Kahraman'ın avukatı Ufuk Mansuroğlu; Hatice'nin cesedi açtığını ifade ederken Gülümser Bulut'un cesedinde parmak izi olduğunu söylerken 155'i arayanın da Ümmü Gülsüm Hanım olduğunu ifade etti.

İŞTE AKILLARA DURGUNLUK VEREN CİNAYETİN DETAYLARI...

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Son Dakika haberler | Gülümser Bulut'un doğum günü fotoğrafı ortalığı karıştırdı! Yaşlı kadının katili Hatice mi Yunus mu?
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