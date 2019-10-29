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Son Dakika: 'nde meydana geldi! ve 29 Ekim

ve tarafından gelen son dakika verilerine göre, 'nin Tekirdağ Şarköy açıklarından 3.2 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 16.9 km olarak duyururken AFAD ise 7.02 km'de olduğunu aktardı. Marmara Denizi'nin Tekirdağ Şarköy açıklarında olan ve Güzelköy'den de hissedilen depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi ise bulunmuyor. İşte, dakika dakila veriler ile 29 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi...

Giriş Tarihi: 29.10.2019 21:05 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 21:06
Son Dakika: Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 29 Ekim

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi ile Kandilli Rasathanesi tarafından gelen son dakika bilgilerine göre, Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında meydana geldi. AFAD, sarsıntının 18.38'de yerin 7.02 km derinliğinde olduğunu aktarırken; Tekirdağ Şarköy açıklarında meydana geldiği bilgisini paylaştı. Kandilli Rasathanesi ise, Marmara Denizi'nde olan depremin merkez üssünün Güzelköy Açıkları olduğunu aktardı. Kandilli Ayrıca, depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 29 EKİM

29 Ekim 2019 Salı günü, dakika dakika veriler ile Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi şu şekilde;

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin sarsıntıya ilişkin son dakika verileri ise şu şekilde;

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Son Dakika: Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 29 Ekim
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