Son Dakika: Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 29 Ekim

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi ile Kandilli Rasathanesi tarafından gelen son dakika bilgilerine göre, Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında meydana geldi. AFAD, sarsıntının 18.38'de yerin 7.02 km derinliğinde olduğunu aktarırken; Tekirdağ Şarköy açıklarında meydana geldiği bilgisini paylaştı. Kandilli Rasathanesi ise, Marmara Denizi'nde olan depremin merkez üssünün Güzelköy Açıkları olduğunu aktardı. Kandilli Ayrıca, depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 29 EKİM

29 Ekim 2019 Salı günü, dakika dakika veriler ile Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi şu şekilde;

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin sarsıntıya ilişkin son dakika verileri ise şu şekilde;