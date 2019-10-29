SON DAKİKA! Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetine ilişkin kan donduran olay yeri görüntüleri ortaya çıktı! Milyonlar ekrana kilitlendi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, bugün de Gülümser Bulut cinayetinin üzerine gidilmeye devam edilirken canlı yayında çok önemli son dakika gelişmeleri yaşandı. Anlı'nın ekibi, geçtiğimiz Cuma günü yaşlı kadının katil zanlısı olarak değerlendirilen Yunus Kahraman'a ulaşmış ve iddialara açıklık getirmesini istemişti. Yunus Kahraman'ın açıklamalarının ardından ise, olay bambaşka bir boyuta taşınmıştı. Yapılan açıklamaların akabinde bugün, olayların tarafları olan Yunus Kahraman ve Hatice Ayhan karşı karşıya geldi. Kahraman'ın avukatı olan Ufuk Mansuroğlu, canlı yayında olay anına ilişkin kan donduran fotoğrafları gösterirken; stüdyoda olanlar ve ekranların karşısındaki milyonlar adeta buz kesti.

GÜLÜMSER BULUT CİNAYETİNİN KAN DONDURAN OLAY YERİ FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİ

Programın 28 Ekim 2019 Pazartesi, yani bugünkü canlı yayınında da olay derinlemesine incelenmeye devam edildi ve 'Gülümser Bulut'u kim ve neden öldürdü?' sorusuna yanıt aranmaya çalışıldı. En önemli şüpheli olarak görülen Yunus Kahraman'un avukatı tarafından kan donduran olay yeri fotoğrafları milyonlara gösterildi.

İşte, 28 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınındaki son dakika detayları...