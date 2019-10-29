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SON DAKİKA! canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetine ilişkin kan donduran olay yeri görüntüleri ortaya çıktı! Milyonlar ekrana kilitlendi

Milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'te işlenen Gülümser Bulut cinayetinde yaşanan son dakika gelişmesi kan dondurdu. Kefenlenmiş halde vahşi bir şekilde öldürülen 67 yaşında Gülümser Bulut cinayetinin bir numaralı şüphelisi Yunus Kahraman, geçtiğimiz Cuma günü ekrana gelen yayında flaş açıklamalarda bulunmuş ve cinayetin çözülme süreci farklı bir boyuta taşınmıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü yayınında ise avukatlar arasındaki söz düellosu gündem oldu. Yunus Kahraman'ın avukatı Ufuk Mansuroğlu, Gülümser Bulut cinayetine ilişkin kan donduran olay yeri fotoğraflarını gösterdi. Mansuroğlu'nun gösterdiği fotoğraflar, programı ekran başından takip eden milyonları şoka uğrattı. Peki, Gülümser Bulut'u kim, katil Gülümser Bulut'u neden öldürdü? 28 Ekim 2019 Pazartesi günü ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ile Gülümser Bulut neden ve kim tarafından öldürüldü sorusuna yanıt bulunabilecek mi?

Giriş Tarihi: 29.10.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 13:46
SON DAKİKA! Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetine ilişkin kan donduran olay yeri görüntüleri ortaya çıktı! Milyonlar ekrana kilitlendi

ile Tatlı Sert programında, bugün de Gülümser Bulut cinayetinin üzerine gidilmeye devam edilirken canlı yayında çok önemli son dakika gelişmeleri yaşandı. Anlı'nın ekibi, geçtiğimiz Cuma günü yaşlı kadının katil zanlısı olarak değerlendirilen Yunus Kahraman'a ulaşmış ve iddialara açıklık getirmesini istemişti. Yunus Kahraman'ın açıklamalarının ardından ise, olay bambaşka bir boyuta taşınmıştı. Yapılan açıklamaların akabinde bugün, olayların tarafları olan Yunus Kahraman ve Hatice Ayhan karşı karşıya geldi. Kahraman'ın avukatı olan Ufuk Mansuroğlu, canlı yayında olay anına ilişkin kan donduran fotoğrafları gösterirken; stüdyoda olanlar ve ekranların karşısındaki milyonlar adeta buz kesti.

GÜLÜMSER BULUT CİNAYETİNİN KAN DONDURAN OLAY YERİ FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİ

Programın 28 Ekim 2019 Pazartesi, yani bugünkü canlı yayınında da olay derinlemesine incelenmeye devam edildi ve 'Gülümser Bulut'u kim ve neden öldürdü?' sorusuna yanıt aranmaya çalışıldı. En önemli şüpheli olarak görülen Yunus Kahraman'un avukatı tarafından kan donduran olay yeri fotoğrafları milyonlara gösterildi.

İşte, 28 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınındaki son dakika detayları...

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SON DAKİKA! Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetine ilişkin kan donduran olay yeri görüntüleri ortaya çıktı! Milyonlar ekrana kilitlendi
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