Türk havacılık efsanesi: Vecihi Hürkuş kimdir? Vecihi Hürkuş’un hayatı

Vecihi Hürkuş, Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden birisi olmakla beraber; hayatı ve yaptıkları ile de öne çıkan kişilerin başında yer almaktadır. Öyle ki, Vecihi Hürkuş'un hayatını konu edinen birçok sinema projesi ile, Türk havacılık sektörüne kazandırdıkları anlatılmaya çalışılmıştır. Tam bu noktada da, 'Vecihi Hürkuş kimdir, neler yapmıştır?' sorusunun cevabı, milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaktadır. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, Vecihi Hürkuş'un hayatı hakkında bilgi edinebilir; kim olduğunu, neler yaptığını hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

VECİHİ HÜRKUŞ KİMDİR, NELER YAPMIŞTIR?

6 Ocak 1896 tarihinde, üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya gelen Vecihi Hürkuş, genç yaşta babasını kaybedince annesi tarafından yetiştirildi. Babası Gümrük Müfettişi Faham Bey annesi Zeliha Niyir Hanım'dır.

Vecihi Hürkuş, gönüllü olarak Balkan Savaşı'na katılmadan önce Tophane Sanat Okulu'nda güzel sanatlar eğitimi aldı. Balkan Savaşı'nın ardından 1. Dünya Savaşı'na katıldı ve burada uçak mühendisi olarak Bağdat Cephesi'nde görev yaptı. Ardından Kafkas Cephesi'ne geçti, Kafkas Cephesi'nde bir Rus uçağını düşürdü. Bu olayın ardından "Düşman Uçağını Düşüren İlk Türk Pilot" unvanına sahip oldu. Savaşta yaralanıp Ruslara esir düştü. Rusların elinden Nargin Adası'ndan yüzerek kurtuldu.

Vecihi Hürkuş, Rusların elinden kurtulduktan sonra Kurtuluş Savaşı'na da gönüllü olarak katılmış, savaşta başarılı uçuşlar yapmış ve bir Yunan uçağını düşürmeyi başarmıştır. Ardından İzmir Havaalanı'nı işgalden kurtarmış, bu başarılarının karşılığında kendisine İstiklal Madalyası ve üç ayrı Tasdikname verilmiştir.

Vecihi Hürkuş'un başarı hikayeleri savaşlar ile sınırlı değil. Hürkuş'un, Edirne'ye kaza ile düşen bir düşman uçağına kendi ismi verildikten sonra uçak yapma fikri aklına takılmış ve ardından ilk Türk yapımı uçak olarak nitelendirilen Vecihi K VI'ı imal etmiştir.

Uçağın ilk uçuşunu 28 Ocak 1925'de gerçekleştirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün yönlendirmesiyle kurulan Türk Tayyare Cemiyeti'ne (TTC) katılan Hürkuş, 1931 senesinde, kurum adına ilk Türkiye turunu düzenledi. Bunu aynı senenin sonlarında yapılan ve Ankara, Konya, İzmit, İstanbul gibi birçok şehri kapsayan ikinci uçak turu izledi.

21 Nisan 1932'de, Sivil Tayyare Mektebi'ni kurdu. 1933 senesinde Nuri Demirağ tarafından finanse edilen Vecihi K-XVI isimliuçağı tasarladı. 1937 senesinde Türk Hava Kurumu, Hürkuş'u mühendislik eğitimi alması için, Almanya'daki mühendislik okula gönderdi. 1939 senesinde mezun olarak ülkesine dönen Hürkuş'a iki senede mühendis olunmasının imkansızlığı gerekçesiyle uçak mühedisi ruhsatı verilmedi.

Türkiye'nin ilk sivil hava yolu şirketi olan Hürkuş Hava Yolları'nı 29 Kasım 1954 tarihinde kuran Hürkuş, T.H.Y.'nin elden çıkarttığı uçakları alıp onararak filosunu kurdu. Ancak uçaklarına düzenlenen sabotajlar, uçuşlarının gerekçesiz yere iptal edilmesi gibi nedenlerden dolayı bu projesini verimli bir şekilde sürdüremedi.

Hayatının son yıllarını büyük maddi sıkıntılar içerisinde geçiren Hürkuş, 16 Temmuz 1969'da, geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.