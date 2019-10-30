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20 takla atan aracın içinden burnu kanamadan çıktı... Hüngür hüngür ağladı!

Bursa'da eve giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir genç, otomobili ile 20 takla attı. Yanındaki arkadaşı ile burnu kanamadan araçtan çıkan genç, hurdaya dönen araç için hüngür, hüngür ağladı. Ayrıca kaza yerinden geçen iki motosikletli genç de aynı yerde kaza yaparak yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.10.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 09:45
20 takla atan aracın içinden burnu kanamadan çıktı... Hüngür hüngür ağladı!

Kaza merkez Nilüfer İlçesi İzmir- Bursa karayolu Bursa Büyükşehir Stadı yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde arkadaşları ile birlikte gezen 19 yaşındaki Burak S. eve dönmek isterken virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili ile birlikte 20 takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından çıkartılan Burak S. ve Kağan K.'nın yaralanmadığı görüldü. Bunun üzerine sürücü Burak S.'nin annesi ve babasının olay yerine gelmesi üzerine Burak S. babasının aracının hurdaya döndüğünü belirterek, hüngür hüngür ağlamaya başladı.

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20 takla atan aracın içinden burnu kanamadan çıktı... Hüngür hüngür ağladı!
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