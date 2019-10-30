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48 gündür kayıp çiftçinin ağaca asılı cesedi bulundu

'ın Almus ilçesinde, jandarma ekiplerince 48 gündür kayıp olarak aranan çiftçi Gencer Z.'nin (43), çamaşır ipiyle ağaca asılı cansız bedeni bulundu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.10.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 12:50
48 gündür kayıp çiftçinin ağaca asılı cesedi bulundu

Almus'a bağlı Gölgeli beldesinde oturan, evli ve 1 çocuk babası çiftçi Gencer Z., 12 Eylül'de, arızalı traktörüne yedek parça almak için motosikletiyle ilçeye gideceğini söyledi. Evden çıkan ve geç olmasına rağmen dönmeyen Gencer Z.'nin ailesi, meraklanıp, çevrede aramaya başladı. Gencer Z.'ye ulaşamayan aile bireyleri, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Günlerce sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Aramalar devam ederken, Gölgeli'ye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Karadoruk mevkisinde mantar toplayan kişi, Gencer Z.'nin kullandığı motosikleti buldu. Köylünün ihbarı üzerine arama çalışmaları, bu bölgede yoğunlaştırıldı. Jandarma ekipleri, dün Gencer Z.'nin ağaçta çamaşır ipiyle asılı cansız bedenini buldu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gencer Z.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gencer Z.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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48 gündür kayıp çiftçinin ağaca asılı cesedi bulundu
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