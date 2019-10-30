Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ağabeyine kızıp apartmanı yaktı

Ağabeyine kızıp apartmanı yaktı

'da bir kişinin ağabeyiyle tartıştıktan sonra bulunduğu daireyi ateşe vermesi sonucu çıkan yangında 5 katlı apartman kullanılamaz hale geldi

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.10.2019 00:36
Ağabeyine kızıp apartmanı yaktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişinin ağabeyiyle tartıştıktan sonra bulunduğu daireyi ateşe vermesi sonucu çıkan yangında 5 katlı apartmanda büyük hasar oluştu.

İddiaya göre, Ovaakça Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın en üst katında oturan Hasan A, aynı apartmanda oturan ağabeyi Suat A. ile tartıştı.

Evindeki eşyaları sokağa fırlatan Hasan A, daha sonra oturduğu apartman dairesini ateşe verdi.

Kısa sürede alevlerin tüm binayı sarması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 5 katlı apartman kullanılamaz hale geldi.

Bu sırada apartmanın alevlere teslim oluşundan etkilenerek fenalaşan bir mahalle sakinine sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Hasan A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağabeyine kızıp apartmanı yaktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN