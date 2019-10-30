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Asker uğurlamasında kavga cinayetle bitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 30.10.2019
İstanbul Esenler'de tekstil işçisi Ramazan Fidan 'kız meselesi' yüzünden aralarında husumet olan Emrah E. tarafından sırtından vurularak öldürüldü.
Geçtiğimiz cumartesi gecesi meydana gelen olay, iddialara göre şöyle yaşandı: Ramazan Fidan ve Emrah E. arasında 'kız meselesi' yüzünden bir süredir devam eden husumet mahalledeki bir asker uğurlamasında kavgaya dönüştü. İddiaya göre Fidan, Emrah E.'yi darp etti. Bu duruma kızan Emrah E., 5 arkadaşı ile birlikte Fidan'ı öldürmek için geldi. Ruhsatsız silahla sırtından vurulan Ramazan Fidan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Emrah E., yanında getirdiği arkadaşı Hüseyin G.'yi de yanlışlıkla bacağından vurdu. Olayın ardından Emrah E. ile birlikte 8 kişi gözaltına alındı. Emrah E.'nin polisteki ilk ifadesinde "Ramazan ile aramızda kız meselesi yüzünden tartışma vardı" dediği öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen Emrah E. ve iki şüpheli tutuklanırken 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.
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Asker uğurlamasında kavga cinayetle bitti
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