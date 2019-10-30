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Basın Ekspres Yolunda ! Sürücü ağır yaralı

Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde servis minibüsünün seyir halinde olan otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı. sebebiyle yolda uzun trafik kuyruğu oluştu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.10.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 09:49
Basın Ekspres Yolunda kaza! Sürücü ağır yaralı

Kaza, 07.15 sıralarında Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamete seyir halinde olan, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 LAH plakalı 064 servis aracı, 34 AB 0887 plakalı otomobile arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

Çarpmanın etkisiyle zarar gören otomobilde bulunan sürücü araçta sıkıştı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



Kaza sebebiyle havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar daha sonra yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 45 dakika boyunca yoğunluğun oluştuğu yol tekrar açıldı. Ekipler, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Basın Ekspres Yolunda kaza! Sürücü ağır yaralı
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