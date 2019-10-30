BİM aktüel 1 Kasım ürünleri kataloğu yayında! 2019 BİM indirimli aktüel ürünler tam sayfa listesinde neler var?

1 Kasım BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı. BİM marketler zinciri bu hafta satışa sunacağı ürünler ile yine müşterilerinin yüzünü güldürecek. Birbirinden sürpriz ve indirimli ürünleri satışa çıkacağı gün öncesi özellikle ev hanımları araştırmalara başladı. İhtiyaçlarını bu ürünler ile karşılamak isteyen kişiler ilgili tarihte en yakın marketlere gidebilirler. İşte 1 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri tam sayfa kataloğu!

1 KASIM CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU

BİM aktüel ürünleri bu haftanın indirimli ürünler listesini açıkladı. 1 Kasım'da satışa sunulacak listede cep telefonu, çay makinası, seramik çerez seti, porselen yemek takımı, fincan seti, ütü, erkek bakım seti ve daha birçok ürün yer alıyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ (1 KASIM 2019)

İşte BİM aktüel kataloğu;