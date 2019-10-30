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Dünyaevine balonla girdiler

Pamukkale’de balon kiralayan Ecem-Gökhan Ekbiç çifti, 600 metre yükseklikte “evet” dedi. Çiftin nikâhını Belediye Başkanı Örki kıydı

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.10.2019
Dünyaevine balonla girdiler
Denizli'de evlilik kararı alan çift, bir gezi balonunda hayatlarını birleştirdi. Nikâhlarının farklı ortamda ve özel bir günde kıyılmasını isteyen Ecem ve Gökhan Ekbiç çifti, Pamukkale üzerinde tur yapan bir gezi balonunu kiraladı. Nikâh töreni ve Cumhuriyet Bayramı için kurdelelerle süslenen balonla havalanan çiftin nikâhını, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yaklaşık bin 600 metre yükseklikte yapılan törenle kıydı. Balon sepetinde şahitlerin huzurunda kıyılan nikâh sonrası Örki, evlilik cüzdanını Ecem Ekbiç'e teslim ederek, genç çifte ömür boyu mutluluk diledi. Çift, nikâhın ardından Türk bayrağı açıp fotoğraf çektirdi. Başkan Örki, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pamukkale'nin dünyada çok daha fazla konuşulur bir ilçe haline dönüşmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

'ÇİFTE BAYRAM YAŞADIK'
Gökhan Ekbiç de anlamlı bir günde kıyılan nikâhla çifte bayram yaşadıklarını anlattı. Gelin Ekbiç ise Pamukkale'nin büyülü görüntüsünü gökyüzünden izleyerek nikâh kıyılmasının kendileri için çok özel anlamı olduğunu dile getirerek, "Hayallerimi gerçekleştiren eşime teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramı'nda, özellikle Pamukkale'de ve balonda bunu gerçekleştirmek istedik. Başkanımız da bizi kırmadı. Her şey için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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Dünyaevine balonla girdiler
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