Eşini balta ile öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

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Kocaeli'de ilk eşini balta ile öldürmekten 16 yıl hapis cezası yattıktan sonra tahliye olunca evlendiği kendisinden 37 yaş küçük eşini İzmit Akmeşe Mecidiye köyünde 2014 yılında yine baltayla öldürerek kaçan Abdülhadi Hakan (69), yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Edinilen bilgiye göre İlk eşini 1990 yılında öldürdükten 16 yıl hapis cezası çaptırılan Abdülhadi Hakan (69), 2006 yılında tahliye olduktan sonra kendisinden 37 yaş küçük Ayşe Hakan ile evlendi. 2014 yılında ise ikinci eşi olan Ayşe Hakan'ı İzmit Mecidiye köyünde balta ile yaralayan Hakan kayıplara karıştı. Saldıra uğrayan Ayşe Hakan, tedavi gördüğü hastanede 5 ay sonra hayatını kaybetti.Olayın ardından 5 yıl sonra Van'da jandarma ekiplerince at sırtında kaçarken yakalan ve üzerinde ruhsatsız tabanca, kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve silahlara ait çok sayıda mermi ile yakalanan Abdülhadi Hakan tutuklanarak Van Cezaevine gönderildi. Cinayet sonrası Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada ise karar çıktı. Davaya Van Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Abdülhadi Hakan savunmasında tartışma yaşadığı eşinin balta üzerine düşerek yaralandığını söyledi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Hakanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.