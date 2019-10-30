Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145.bölüm fragmanı yayında! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145.yeni bölümde neler oldu?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisinde bu hafta yer yerinden oynuyor. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 145.bölüm fragmanı ve son bölüm özeti…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 145.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Sevgisi nefrete dönüştüğü anda, Hızır'ın canını yakacak hamlenin peşine düşer. Çakırbeylilerle aynı masada oturduğu için stratejik davranmak zorunda olan amcası Feyyaz'ın elinden kontrolü almak isteyecek kadar da öfkelidir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145 Bölüm Fragmanı yayınlandı! (EDHO 29 Ekim 2019 Salı)

Düşmanları her geçen gün artmakta olan Hızır'ın yalnız ve savunmasız kalmasını amaçlayan Altan, dört bir taraftan saldırmaya başlar.

İlk olarak Fahri ve Hurşit'i cezaevine gönderirken hemen arkasından Boran ve Behzat'ı sorguya aldıracaktır. Sorularına yanıt almak için her türlü işkenceye maruz bıraktığı ikilinin, düşmanlarına canlarından başka verecek bir şeyleri yoktur.

Dostlarının hayatını kendi hayatının dahi üstünde tutan Hızır'ı yaralayacak en büyük hamle ise Şahin Ağa'nın gözlerinin önünde alınması olacaktır.