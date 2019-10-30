İBB'nin balık-ekmek yasağına tepki: Tekneler şehrin simgesi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluları üzen bir karara daha imza attı. 1800'den beri balık ekmek satışı yapan tekneleri Eminönü'nden kaldırma kararı aldı. Esnaf ve İstanbullular karara tepkili: "Burası şehrin sembollerinden"İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, 18 Ekim'de Galata Köprüsü ile Turyol İskelesi arasındaki bölgede son 3 teknede balık ekmek satışı yapan kiracılara ihtarname göndererek bölgeyi terk etmelerini istedi. Aksi takdirde polis zoruyla tahliye edileceklerini duyurdu.Kendisine ihtarname gönderilen kiracılardan ve Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi Başkanı Arif Hikmet İlke "Balık ekmek tekneleri 1800 yılından beri Eminönü'nde bulunuyor. Nesilden nesile gelmiş. Teknelerin bu son görüntüsü ise 15 yıl önce oluştu. Ancak 200 yılı aşkın süredir burada hem turistlere hem de Türkiye'nin her yerinden gelen vatandaşlarımıza hizmet üretiyoruz. Balıkekmek, bu bölgedeki kültürün bir parçası durumdadır. Eminönü dendiği zaman akla ilk gelen balık ekmek tekneleridir. Alınacak kararlarda bunun göz önünde bulundurulmasını istiyoruz. Umut ediyoruz ki bu karardan vazgeçilir" ifadelerini kullandı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle izinlerini geçirmek için gelen aileler, Eminönü balık ekmek teknelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Balık ekmek için Eminönü'ne geldiklerini belirten Mehmet-Hatice Güllap çifti, "Bu çok yanlış bir karar, vatandaşa sormadan neden böyle karar alıyorlar. İstanbul'a bir fayda olmasını isterlerse buraya dokunmasınlar. Burası İstanbul'un simgesi. Durup dururken bu şekilde bir karar almaları hiç iyi olmamış. İBB yönetiminin bu yanlış karardan dönmelerini istiyoruz" dedi. Almanya'dan gelen Türk aile ise "İnanılmaz bir şey. Almanya'da da bu şekilde işletmeler mevcut ancak orada onlar asla bu tür yerlere dokunmadılar. Buralar turistik açıdan da önemli noktalar. İnşallah kaldırılmaz, biz buraları seviyoruz" diye konuştu.