Haberler Yaşam Haberleri İşe geç kalan memuru içeri almayan başkan, 08:40'ta turnikeleri kapattırdı

İşe geç kalan memuru içeri almayan başkan, 08:40'ta turnikeleri kapattırdı MHP’li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin işe geç gelmelerinden dolayı belediyeye almadığı işçi ve memurlar, bu sefer tam vaktinde mesaiye başladı. Bugün de belediye girişindeki turnikeler, başkanın talimatı ile 08:40'ta devre dışı bırakıldı.

İHA Yaşam Giriş Tarihi: 30.10.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 11:45