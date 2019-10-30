İşe geç kalan memuru içeri almayan başkan, 08:40'ta turnikeleri kapattırdı
MHP’li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin işe geç gelmelerinden dolayı belediyeye almadığı işçi ve memurlar, bu sefer tam vaktinde mesaiye başladı. Bugün de belediye girişindeki turnikeler, başkanın talimatı ile 08:40'ta devre dışı bırakıldı.
Giriş Tarihi: 30.10.2019 11:40Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 11:45
İki gün önce Karabük Belediyesinin giriş kapısında işçi ve memurların girişlerini takip eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, saat 08.30'u geçtikten sonra işe gelen işçi ve memurları belediye binasına almayarak kapıları kapattırmıştı.