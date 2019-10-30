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Son dakika: ’ta feci : 3 yaralı

’ta kontrolden çıkan kamyonun yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.10.2019 07:27 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 08:05
Son dakika: Kahramanmaraş’ta feci kaza: 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde meydana geldi. Ferdi Demir (32) 34 FF 3580 plakalı kamyon ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki trafik levhalarına çarparak yan yattı.



Aşırı hızlı olduğu iddia edilen kamyon, 150 metre sürüklendikten sonra ancak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Barış Çakır (30) ile Ömer Karabulut (21) yaralandı. Yaralılardan Barış Çakır'ın çarpmanın şiddetiyle sağ ayağının koptuğu öğrenildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol ise, çekici olmaması yüzünden halen araç trafiğine açılmadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Kahramanmaraş’ta feci kaza: 3 yaralı
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