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'da : 2 ölü

'nun Hanönü ilçesinde bir kamyoncu, tartıştığı Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı'nın oturduğu kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda dernek başkanı ile muhtar hayatını kaybetti

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.10.2019 02:40
Kastamonu'da silahlı kavga: 2 ölü

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hanönü'ndeki bir madenden yük taşıyan kamyoncu Hüseyin E. ile Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı arasında ilçedeki bir benzin istasyonunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eve giden Hüseyin E, akrabaları Halil E. ve Gökhan E. ile Hüseyin Çorbacı'nın ilçe merkezinde oturduğu kahvehaneye geldi.

Hüseyin E, beraberinde getirdiği pompalı tüfekle Hüseyin Çorbacı ve birlikte oturduğu Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan'a ateş açtı.

Olayda ağır yaralanan Hüseyin Çorbacı ve Mehmet Özcan ambulanslarla götürüldükleri Hanönü Toplum Sağlığı Merkezinde hayatlarını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Hüseyin E, Halil E. ve Gökhan E, bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.

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Kastamonu'da silahlı kavga: 2 ölü
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