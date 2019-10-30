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Son dakika haberi: Kan donduran olay! adam boşanmak istiyorum diyen eşini ve çocuklarını katletti...

Viyana’da meydana gelen korkunç aile katliamı ile ilgili edinilen son dakika bilgileri kan dondurdu. Pazar sabahı meydana gelen olayda polisi arayarak ailesini öldürdüğünü itiraf eden Samet A.’nın önce eşini, ardından kızı ve oğlunu katlettiği öğrenildi. babanın 11 aylık oğlu Selman olay yerinde yaşamını kaybederken polis ekiplerinin olay yerine intikalinin ardından canlı bulunan anne Tuğba ve 2 yaşındaki kızı Tuana, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşanan aile dramına ilişkin son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 30.10.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 09:23
Son dakika haberi: Kan donduran olay! Cani adam boşanmak istiyorum diyen eşini ve çocuklarını katletti...

İddialara göre Tuğba A.'nın boşanmak istediğini söylemesiyle birlikte eşi Samet A. cinnet geçirdi. . 31 yaşındaki Samet A., 29 yaşındaki eşi Tuğba ve 2 yaşındaki kızı Tuana'yı bıçakladı, 11 aylık oğlu Selman'ı ise boğdu. Selman bebek olay yerinde yaşamını yitirdi. Anne ve kızı ise polis ekipleri olay yerine geldikten sonra canlı bulundu. İlkyardım ekibi anne ve kızını hayata döndürmek için büyük bir çaba gösterse de başarılı olamadı. Olayın ardından tutuklanan baba Samet A.'nın eşini ve kızını defalarca bıçakladığı öğrenildi.

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Son dakika haberi: Kan donduran olay! Cani adam boşanmak istiyorum diyen eşini ve çocuklarını katletti...
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