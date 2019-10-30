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Mahkeme kararıyla 24 yıl sonra mezarı açıldı

'un Bafra ilçesinde, 24 yıl önce ölen kişinin mezarı, babalık davası sebebiyle açıldı. Alınan bilgiye göre, 1995 yılında hayatını kaybeden M.D'nin kızı olduğunu iddia eden N.G, babalık davası açtı. Bafra görülen davada, mahkeme heyeti ölen kişiden örneği alınmasına karar verdi. Kararın ardından M.D'nin Bafra ilçesi 'ndeki kabri, savcılık denetiminde açılarak kemikten örnek alındı. Alınan kemik parçası, Samsun Kurumuna gönderildi.

AA Yaşam
DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.10.2019 22:37 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 22:37
Mahkeme kararıyla 24 yıl sonra mezarı açıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde 24 yıl önce ölen kişinin babası olduğunu iddia eden kadının başvurusu üzerine, DNA tespiti için mahkeme kararıyla mezar açıldı.
Alınan bilgiye göre, Nuray G., 24 yıl önce 1995 yılında Dededağ Mahallesi'nde 66 yaşında ölen Mahmut Demir'in babası olduğunu iddia ederek, mahkemeye başvurdu.

Bunun üzerine Dededağ Mahallesi mezarlığında bulunan Mahmut Demir'in mezarı, mahkeme kararıyla bugün açıldı. DNA testi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere kemik örnekleri alındıktan sonra, mezar tekrar kapatıldı.
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Mahkeme kararıyla 24 yıl sonra mezarı açıldı
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